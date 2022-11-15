رينارد لـ لاعبي الأخضر : العبوا بروح الفريق وقدموا الأفضل

أكد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على أن جميع لاعبي الأخضر في حالة بدنية ممتازة، وذلك قبل مواجهة المنتخب الكرواتي غدًا وديًا، في آخر لقاء ودي للمنتخب السعودي قبل السفر إلى قطر.

الأخضر بدنيًا أفضل

وتحدث رينارد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كرواتيا قائلًا: “جميع اللاعبين بجاهزية كاملة وبإمكانهم اللعب 90 دقيقة في المباريات المقبلة، ورسالتي للاعبين، أنه من المهم أن نتحلى بروح الفريق الواحد وأن نقدم كل ما لدينا”.

وتقام المباراة غدًا في تمام الثالثة عصرًا بدلًا من الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة، بعد اتفاق بين المنتخبين، وذلك للعب في أجواء أقل حرارة.

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