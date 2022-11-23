Icon

هدف يعلن دورات مجانية في مجال الأمن السيبراني Icon وزير الرياضة: الأخضر فاجأ الجميع وقدم أداء عالميًّا Icon حالة مطرية خامسة الليلة على 3 مناطق Icon جراحة ناجحة لـ ياسر الشهراني في غدة البنكرياس Icon صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب Icon تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 Icon فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله Icon فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين Icon محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا Icon البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
بعد خضوعه لعملية جراحية

رينارد لـ ياسر الشهراني: ستعود أقوى

2022-11-23 الساعة 9:19
رينارد لـ ياسر الشهراني: ستعود أقوى
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

وجه المدير الفني لمنتخب السعودية، الفرنسي هيرفي رينارد رسالة دعم لنجم الأخضر، ياسر الشهراني بعد الإصابة القوية التي تعرض لها.

رينارد يدعم ياسر الشهراني

ونشر رينارد صورة لياسر الشهراني، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلًا: “أتمنى أن تتعافى سريعًا.. أعلم أنك سوف تعود أقوى”.

قد يهمّك أيضاً
Img

أبرز الخدمات المقدمة لحاملي بطاقة امتياز

Img

محمد العويس يكسب التحدي

ياسر الشهراني
إصابة الشهراني

وتعرض الشهراني لإصابة قوية خلال الدقائق الأخيرة من مباراة السعودية ضد الأرجنتين بالأمس، بعد التحام قوي مع حارس المرمى محمد العويس، ليُغادر الملعب مُصابًا.

وكان ياسر الشهراني قد نُقل بطائرة إخلاء طبي من قطر إلى الرياض، قبل أن يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن خضوعه لعملية جراحية ناجحة في غدة البنكرياس، بمستشفى الحرس الوطني.

إصابة ياسر الشهراني
الشهراني يُغادر الملعب مصابًا

الأخضر بالمونديال

وبدأ الأخضر مشواره في مونديال قطر 2022 بالأمس ضد الأرجنتين، حيث نجح في تحويل تأخره بهدف سجله ليونيل ميسي من ركلة جزاء إلى فوز تاريخي بثنائية أحرزها صالح الشهري وسالم الدوسري.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره البولندي، مساء يوم السبت المقبل، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقرار أسعار النفط وبرنت يسجل 88.33 دولارًا...
السوق

استقرار أسعار النفط وبرنت يسجل 88.33 دولارًا...

السوق
استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع
السعودية اليوم

استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع

السعودية اليوم
آلاف المحتجين يقطعون الطرق بالبرازيل
حصاد اليوم

آلاف المحتجين يقطعون الطرق بالبرازيل

حصاد اليوم
كتيب خاص لفعاليات الويكند بموسم الرياض
حصاد اليوم

كتيب خاص لفعاليات الويكند بموسم الرياض

حصاد اليوم
المغرب يسعى لضم دياز لقائمة المونديال
كأس العالم

المغرب يسعى لضم دياز لقائمة المونديال

كأس العالم
جمال موسيالا يتألق في الدوري الألماني
الرياضة

جمال موسيالا يتألق في الدوري الألماني

الرياضة
شباب السعودية فخر العالم والمحمدي مثالًا
السعودية اليوم

شباب السعودية فخر العالم والمحمدي مثالًا

السعودية اليوم
البارشا ينتقل للدوري الأوروبي للمرة الثانية
الرياضة العالمية

البارشا ينتقل للدوري الأوروبي للمرة الثانية

الرياضة العالمية