رينارد لـ ياسر الشهراني: ستعود أقوى

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وجه المدير الفني لمنتخب السعودية، الفرنسي هيرفي رينارد رسالة دعم لنجم الأخضر، ياسر الشهراني بعد الإصابة القوية التي تعرض لها.
ونشر رينارد صورة لياسر الشهراني، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلًا: “أتمنى أن تتعافى سريعًا.. أعلم أنك سوف تعود أقوى”.
وتعرض الشهراني لإصابة قوية خلال الدقائق الأخيرة من مباراة السعودية ضد الأرجنتين بالأمس، بعد التحام قوي مع حارس المرمى محمد العويس، ليُغادر الملعب مُصابًا.
وكان ياسر الشهراني قد نُقل بطائرة إخلاء طبي من قطر إلى الرياض، قبل أن يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن خضوعه لعملية جراحية ناجحة في غدة البنكرياس، بمستشفى الحرس الوطني.
وبدأ الأخضر مشواره في مونديال قطر 2022 بالأمس ضد الأرجنتين، حيث نجح في تحويل تأخره بهدف سجله ليونيل ميسي من ركلة جزاء إلى فوز تاريخي بثنائية أحرزها صالح الشهري وسالم الدوسري.
ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره البولندي، مساء يوم السبت المقبل، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.