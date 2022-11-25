رينارد: مواجهة بولندا صعبة وهدفنا التأهل

شدد المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد على صعوبة مواجهة بولندا، مشيدًا في الوقت ذاته بالتزام وحماس لاعبي الأخضر.

الأخضر يواجه بولندا

ويلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد بولندا، مساء يوم غد السبت، على إستاد المدينة التعليمية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر.

وبدأ الأخضر بقيادة رينارد قد مشواره في كأس العالم 2022 بشكل مميز للغاية، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بهدفين مقابل هدف، ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

تعليق رينارد

وقال رينارد: “مباراتنا الثانية مهمة للغاية؛ وسنخوضها ضد منتخب قوي جدًّا.. أتينا من أجل هدف التأهل، ولم يتغير أي شيء فيما يتعلق بالمنتخبات المرشحة في المونديال، سنحافظ على تواضعنا لأننا إذا نسينا ذلك لن نقدم مباراة جيدة”.

وواصل المدرب الفرنسي تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية ضد بولندا قائلًا: “لدى الكثير من المهام لأقوم بها، ولا أعطي نصائح للمدربين الآخرين، أنا مدرب متواضع”.

وأضاف رينارد: “أملك لاعبين ملتزمين بالتدريبات، ومتحمسين وبعضهم خاض تجربة مونديال 2018، وبالتأكيد يطمحون في تقديم الأفضل في هذا المونديال، ولدى جميع المنتخبات نقاط قوة وضعف، ومن واجبنا التحليل وإيصال ذلك للاعبين”.