رينارد: نعد الجماهير بتقديم الأفضل بالمونديال

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضبّاط الجامعيين فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد
أكد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، جاهزية اللاعبين لنهائيات كأس العالم 2022، واعدًا الجماهير بتقديم الأفضل.
ويقع الأخضر بالمجموعة الثالثة في مونديال قطر، على أن يبدأ مشواره يوم 22 نوفمبر بمواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم يواجه بولندا يوم 26، على ملعب المدينة التعليمية، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.
وقال رينارد: “أشعر أن هناك استعدادًا لمباراتنا في بداية مشوارنا في كأس العالم، ولدينا شعور جيد، وعلينا الحفاظ على هذه الوتيرة، وأكرر ما قلته من قبل أن علينا أن نكون فعالين، ففي كرة القدم عندما لا تكون كذلك فالأمر سيكون مغايرًا”.
وتابع خلال تصريحاته لبرنامج ملعب SBC: “لدينا بعض اللاعبين والمعلومات لعرضها، ويوجد خياران أو فرصتان فربما احتفظنا بكل الأهداف لكأس العالم، واللاعبون جاهزون ومتحفزون للبطولة”.
واختتم رينارد تصريحاته قائلًا: “نعدكم بالعمل على تقديم الأفضل في كأس العالم 2022، وما أطلبه من الجماهير السعودية في قطر هو مؤازرة منتخبها والوقوف معه في كل الأوقات، وأتمنى كل التوفيق للمنتخب السعودي إن شاء الله”.