رينارد: نعد الجماهير بتقديم الأفضل بالمونديال

أكد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، جاهزية اللاعبين لنهائيات كأس العالم 2022، واعدًا الجماهير بتقديم الأفضل.

الأخضر بالمونديال

ويقع الأخضر بالمجموعة الثالثة في مونديال قطر، على أن يبدأ مشواره يوم 22 نوفمبر بمواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم يواجه بولندا يوم 26، على ملعب المدينة التعليمية، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.

وعد رينارد للجماهير

وقال رينارد: “أشعر أن هناك استعدادًا لمباراتنا في بداية مشوارنا في كأس العالم، ولدينا شعور جيد، وعلينا الحفاظ على هذه الوتيرة، وأكرر ما قلته من قبل أن علينا أن نكون فعالين، ففي كرة القدم عندما لا تكون كذلك فالأمر سيكون مغايرًا”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج ملعب SBC: “لدينا بعض اللاعبين والمعلومات لعرضها، ويوجد خياران أو فرصتان فربما احتفظنا بكل الأهداف لكأس العالم، واللاعبون جاهزون ومتحفزون للبطولة”.

واختتم رينارد تصريحاته قائلًا: “نعدكم بالعمل على تقديم الأفضل في كأس العالم 2022، وما أطلبه من الجماهير السعودية في قطر هو مؤازرة منتخبها والوقوف معه في كل الأوقات، وأتمنى كل التوفيق للمنتخب السعودي إن شاء الله”.