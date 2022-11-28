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رينارد يتحدث للإعلام عن مواجهة المكسيك غدًا

2022-11-28 الساعة 8:16
رينارد يتحدث للإعلام عن مواجهة المكسيك غدًا
المواطن - الرياض

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يعقد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، مؤتمرًا صحافيًّا، يوم غد الثلاثاء؛ للحديث عن مواجهة الأخضر المرتقبة ضد المكسيك.

رينارد يعقد مؤتمرًا صحافيًّا

وأشار حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هيرفي رينارد سيعقد مؤتمرًا صحافيًّا عند الساعة 7:30 مساء غد الثلاثاء، في مركز قطر الدولي للمؤتمرات (QNCC).

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ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة رينارد مرانًا، مساء اليوم الاثنين، على ملعب منتجع سيلين، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة فقط.

رينارد
المدرب الفرنسي – المصدر @SaudiNT

السعودية ضد المكسيك

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد المكسيك، مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد لوسيل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

وقبل اللقاء المرتقب، يحتل الأخضر المركز الثالث في مجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب المكسيك الأول لكرة القدم الترتيب برصيد نقطة.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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