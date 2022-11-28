رينارد يتحدث للإعلام عن مواجهة المكسيك غدًا

يعقد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، مؤتمرًا صحافيًّا، يوم غد الثلاثاء؛ للحديث عن مواجهة الأخضر المرتقبة ضد المكسيك.

رينارد يعقد مؤتمرًا صحافيًّا

وأشار حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هيرفي رينارد سيعقد مؤتمرًا صحافيًّا عند الساعة 7:30 مساء غد الثلاثاء، في مركز قطر الدولي للمؤتمرات (QNCC).

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة رينارد مرانًا، مساء اليوم الاثنين، على ملعب منتجع سيلين، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة فقط.

السعودية ضد المكسيك

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد المكسيك، مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد لوسيل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

وقبل اللقاء المرتقب، يحتل الأخضر المركز الثالث في مجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب المكسيك الأول لكرة القدم الترتيب برصيد نقطة.