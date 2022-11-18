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بعد تألق الأخضر بالتصفيات

رينارد يحلم بكتابة التاريخ في مونديال 2022

2022-11-18 الساعة 1:10
رينارد يحلم بكتابة التاريخ في مونديال 2022
المواطن - مروة نبيل

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يطمح المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد في قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لتحقيق نتائج إيجابية في نهائيات كأس العالم 2022، بعد تألق المغرب تحت قيادته في النسخة الماضية التي أُقيمت في روسيا.

رينارد يسعى للتألق

وتحدث الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن رينارد، قائلًا: “يدخل المدرب الفرنسي صاحب الخبرة السابقة في كأس العالم رفقة المنتخب المغربي إلى بطولة قطر 2022 وهو عينه على كتابة التاريخ”.

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رينارد
المدرب الفرنسي – المصدر @Herve_Renard_HR

وتابع “فيفا” في تقرير عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، قائلًا: “ولكن هذا لن يكون سببًا في أي تغيير قط يطرأ على طريقة المدرب الفرنسي المفضلة؛ والتي لاقت بعض الانتقادات مؤخرًا”.

وأضاف: “معروف عن المدرب السابق للمغرب وزامبيا جرأته الهجومية واندفاعه أمام أي خصم، كما شاهدنا ضد إسبانيا والبرتغال في كأس العالم الأخيرة، وكما فعل مع زامبيا وكان مفاجأة للجميع محققًا كأس أمم إفريقيا في 2012”.

رينارد
رينارد – المصدر @SaudiNT

الطريقة المفضلة

وأردف: “طريقة رينارد المفضلة هي 4/3/2/1 واستخدمها تقريبًا طوال تصفيات كأس العالم مع المنتخب السعودي، لكن في الوديات الأخيرة تحضيرًا للبطولة استخدم طريقة 4/3/3 ووجد نفسه يحقق نتائج ليست هي الأفضل بعد الخسارة ضد كولومبيا وفنزويلا والتعادل مع الإكوادور والولايات المتحدة سلبيًّا”.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وواصل “فيفا”: “اعتمد رينارد على سرعات الأجنحة سابقًا من أجل تنفيذ أفكاره وفرض زيادة هجومية على الفريق الخصم في حالة الهجوم، أما في وقت الدفاع فيلعب بدفاع متقدم وضغط كثيف حتى يستعيد الكرة”.

وجاء في ختام التقرير: “في تصفيات آسيا أظهر المنتخب السعودي قوة كبيرة بذلك الأسلوب ولم يخسر سوى مباراة واحدة فقط في كافة الأدوار، فهل ينجح أيضًا ضد الأرجنتين وبولندا والمكسيك بالأخص بعد الظهور بشكل ضعيف هجوميًّا في المباريات الأربعة الأخيرة التي لم يسجل فيها أي هدف”.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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