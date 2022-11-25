رينارد يفرض السرية على بديل الشهراني

حرص المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد على إخفاء بديل ياسر الشهراني في صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال منافسات كأس العالم 2022.

بديل ياسر الشهراني

وأبدى رينارد انزعاجه من الإصابات في صفوف الأخضر، بعد تأكد غياب سلمان الفرج وياسر الشهراني، وقال: “من المؤسف أن الفرج لن يستطيع اللعب مجددًا في كأس العالم، هو قائدنا ولاعب مهم لنا وغيابه مع ياسر يُزعجنا”.

وتحدث رينارد عن بديل الشهراني، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة المقبلة، قائلًا: “ياسر لاعب مهم وسنفكر فيه ونكافح من أجل ولدي خيارات عديدة مثل سلطان الغنام ومحمد البريك وسعود عبدالحميد.. وسترون البديل غدًا”.

وتعرض الشهراني لإصابة قوية في الدقائق الأخيرة لمباراة السعودية والأرجنتين، ووصل إلى الرياض بطائرة إخلاء طبي، حيث خضع لعملية جراحية في غدة البنكرياس، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر يواجه بولندا

ومن المقرر أن يواجه الأخضر، منتخب بولندا الأول لكرة القدم، مساء يوم غد السبت، على إستاد المدينة التعليمية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر.

قبل مباراة الغد، ينفرد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، يليه بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما تتذيل الأرجنتين الترتيب بدون رصيد.