رينارد يكشف عن القائمة النهائية للأخضر في المونديال

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أعلنت الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني الأول عن الأسماء التي اختارها هيرفي ريناىرد المدير الفني للأخضر، اليوم الجمعة، من خلال فيديو تحفيزي للمدرب الفرنسي.
#عاجل | إيرفي رينارد يكشف عن القائمة النهائية #للمنتخب_السعودي في #مونديال_قطر @SaudiNT #كأس_العالم_قطر_2022 #المواطن_الرياضي
— المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) November 11, 2022
وكُشف بشكل رسمي اليوم الجمعة عن قائمة منتخب السعودية المؤلفة من 26 لاعباً والتي ستشارك في كأس العالم قطر 2022.