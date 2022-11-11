رينارد يكشف عن القائمة النهائية للأخضر في المونديال

أعلنت الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني الأول عن الأسماء التي اختارها هيرفي ريناىرد المدير الفني للأخضر، اليوم الجمعة، من خلال فيديو تحفيزي للمدرب الفرنسي.

وكُشف بشكل رسمي اليوم الجمعة عن قائمة منتخب السعودية المؤلفة من 26 لاعباً والتي ستشارك في كأس العالم قطر 2022.