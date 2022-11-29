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مؤكدًا صعوبة مواجهة المكسيك

رينارد: يمكننا أن نكتب التاريخ من جديد غدًا

2022-11-29 الساعة 8:23
رينارد: يمكننا أن نكتب التاريخ من جديد غدًا
المواطن - الرياض

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أكد المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد صعوبة مواجهة المكسيك، وتوقع أن يتم حسمها في اللحظات الأخيرة، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية هذه المباراة في مسيرته.

رينارد يُعلق على المباراة

وتحدث رينارد عن مباراة السعودية ضد المكسيك، قائلًا: “يمكننا أن نكتب التاريخ من جديد لكرة القدم السعودية غدًا… هذا الجيل رائع وجيد جداً، متأكد أن الجمهور سيدعمهم، الجميع هُنا يبحث عن كتابة التاريخ”.

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المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وتابع المدير الفني الفرنسي، تصريحاته قائلًا: “هذه ثالث أهم مباراة في حياتي المهنية بعد 2012 و2015، مثل هذه المباريات لا يمكن أن نخسرها لأن الندم فيها سيكون كبيرًا جدًا”.

وواصل رينارد حديثه قائلًا: “عندما تعمل مدربًا وتدرب برشلونة مثل مارتينو؛ أعتقد أن كل المدربين الآخرين يكنون لك الاحترام، ونعرف أيضًا أن منتخب المكسيك لديه روح قتالية عالية”.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر fifa

مواجهة حاسمة

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية ضد المكسيك، قائلًا: “أعتقد أن مباراتنا أمام المكسيك ستكون حاسمة حتى الثواني الأخيرة، وستحمل معها ضغطًا كبيرًا”.

المنتخب السعودي - الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وعن احتمالية مواجهة فرنسا في دور الـ16 من مونديال قطر، قال رينارد: “حاليًا أهم ما نفكر فيه هو مواجهة المكسيك، وبالطبع الاحتمالات لدينا واردة ووضعنا ذلك في الاعتبار، لكن كما ذكرت نخوض مباراة حاسمة غدًا”.

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد المكسيك، مساء يوم غد الأربعاء، على استاد لوسيل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

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