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قبل مواجهة الأرجنتين المرتقبة

رينارد يُطبق خطة المونديال ضد كرواتيا

2022-11-15 الساعة 1:18
رينارد يُطبق خطة المونديال ضد كرواتيا
المواطن - مروة نبيل

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يسعى المدير الفني الفرنسي هيرفي رينادر لقيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لتجاوز كرواتيا وديًا، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2022.

السعودية وكرواتيا

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض مباراة السعودية وكرواتيا، يوم غد الأربعاء عند الساعة الثالثة عصرًا، وذلك في آخر استعداداتهما للمشاركة في نهائيات مونديال 2022 في قطر.

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منتخب كرواتيا
لاعبو كرواتيا – المصدر @FIFAWorldCup

رينارد يُطبق الخطة

ومن المتوقع أن يعتمد رينارد على العناصر الأساسية التي سيبدأ بها مشواره في كأس العالم 2022 ضد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، وتطبيق الخطة المتوقع تنفيذها بالبطولة، لتجهيز اللاعبين.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وشارك سلمان الفرج في تدريبات المنتخب السعودي الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة في مفصل الكتف التي تعرض لها مؤخرًا، ولكن يتوقع أن يحتفظ به رينارد على مقاعد البدلاء؛ لضمان جاهزيته التامة خلال مواجهة الأرجنتين.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بالمونديال، وستكون أولى مواجهاته ضد الأرجنتين، يوم 22 نوفمبر، على ملعب لوسيل، ثم يُلاقي بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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