زخارف إسلامية إبداعية لأبواب الحرم المكي

أبرزت عمليات تطوير وتوسعة الحرم المكي الذي يعد أكبر مشروع بناء في التاريخ بتكلفة تصل لـ 200 مليار ريال، جماليات توسعة خادم الحرمين الشريفين لأبواب الحرم المكي.

فيديو | اهتمام وعناية فائقة.. مشاهد تظهر جماليات توسعة الملك عبدالله في الحرم المكي حيث الزخارف الإسلامية الرائعة للأبواب#الإخبارية pic.twitter.com/IZ3atAus8c — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 3, 2022

زخارف إسلامية

من جانبها عرضت “قناة الإخبارية” على صفحتها على “تويتر” فيديو يظهر جماليات توسعة الحرم المكي حيث الزخارف الإسلامية الرائعة للأبواب.

ويأتي التطوير الجذري الذي يشهده الحرم المكي في بنيته لتسهيل قدوم ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها.