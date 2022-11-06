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أملًا في التواجد بالمونديال

زكريا هوساوي يترقب مباراته الدولية الأولى

2022-11-06 الساعة 1:58
زكريا هوساوي يترقب مباراته الدولية الأولى
المواطن - الرياض

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يأمل لاعب فريق الاتحاد، زكريا هوساوي في المشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، للمرة الأولى في تاريخه.

زكريا هوساوي يسعى للمشاركة

وكان المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد قد استدعى زكريا هوساوي مؤخرًا، للانضمام إلى معسكر الأخضر في أبو ظبي، لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

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رينارد وزكريا هوساوي
رينارد مع هوساوي – المصدر @SaudiNT

وأثار انضمام زكريا هوساوي حالة من الجدل، حيث أكد البعض أنه لا يُشارك بشكل أساسي مع الاتحاد، وأكد رينارد أنه يملك شخصية قوية؛ مؤكدًا أنه قد لا ينضم للأخضر بالمونديال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتُعد هذه المرة الأولى التي ينضم فيها هوساوي إلى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وظهر بشكل مميز في التدريبات خلال الأيام الماضية، ويطمح لخوض مباراته الدولية الأولى بقميص الأخضر في المعسكر الحالي.

زكريا هوساوي
هوساوي

الأخضر يُلاقي آيسلندا

ومن المقرر أن يلعب الأخضر ضد آيسلندا على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي، عند الساعة الثالثة مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الأخضر الإعدادي للمشاركة في مونديال 2022 في قطر.

الأخضر قبل كأس العالم قطر
لاعبو المنتخب – المصدر saff

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