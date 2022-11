زلزال تركيا يشعر به سكان 4 دول

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالًا شدته 6 درجات ضرب منطقة غرب تركيا، فجر اليوم الأربعاء، وشعر به سكان مدينة إسطنبول وأنقرة والولايات المجاورة.

#Earthquake (#deprem) possibly felt 20 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/GlAFtPKHku

— EMSC (@LastQuake) November 23, 2022