زلزال تركيا يشعر به سكان 4 دول

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أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالًا شدته 6 درجات ضرب منطقة غرب تركيا، فجر اليوم الأربعاء، وشعر به سكان مدينة إسطنبول وأنقرة والولايات المجاورة.
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— EMSC (@LastQuake) November 23, 2022
وحدد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي مركز الزلزال على بعد 170 كلم شرق إسطنبول، كبرى مدن البلاد. وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين اثنين، فيما شعرت به كل من قبرص واليونان، والمملكة المتحدة، وأوكرانيا، إلى جانب تركيا.
وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية آفاد، إن الزلزال وقع في الساعة 04:08 بالتوقيت المحلي التركي في قضاء غول ياقا بولاية دوزجة، على عمق 6.81 كيلو متر تحت سطح الأرض.
ونشر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، تغريدة على تويتر، أكد فيها عدم ورود أنباء في الحال عن خسائر في الأرواح.
وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر تويتر، إن 35 شخصًا أصيبوا في دوزجه وأقاليم مجاورة.
وأدى الزلزال إلى اهتزاز المباني في العديد من المدن المجاورة. وقالت فاطمة كولاك التي تقطن في دوزجيه لوكالة فرانس برس: استيقظنا على ضوضاء شديدة وهزة أرضية.
وأضافت: لقد خرجنا من منازلنا في حالة ذعر، ونحن الآن ننتظر في الخارج.