زلزال يضرب إيران وسكان الإمارات يشعرون به

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أفاد المركز الإماراتي للأرصاد، اليوم الأربعاء، أن هزة أرضية شدتها 5.8 درجة هزت جنوبي إيران، وكان محسوسًا بشكل خفيف في شمال الإمارات.
ووفقًا لبيان المركز، على موقعه الرسمي، فإن شدة الزلزال بلغت 5.8 درجة، ووقع على عمق 10 كيلومترات في حدود الساعة 19:17″.
وأردف المركز: “زلزال محسوس بشكل خفيف في شمال الدولة بدون تأثير”.
وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالًا شدته 5.6 درجة هز جنوبي إيران، اليوم الأربعاء، وشعر به سكان في الإمارات.
وأبرز المركز أن الزلزال وقع على بعد 88 كيلومترًا تقريبًا شمال غربي إمارة رأس الخيمة في الإمارات.