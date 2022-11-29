زوار المسجد النبوي يبتهلون بالدعاء تحت زخات المطر

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شهد المسجد النبوي الشريف، هطول أمطار متوسطة، وسط الحالة المطرية التي تشهدها أجزاء من مناطق المملكة.
ووثقت مقاطع فيديو، ساحة المسجد النبوي الشريف والتي امتلأت بمياه الأمطار التي كانت تهطل وسط حضور الزوار، فيما ظهرت السماء ملبدة بالغيوم.
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، هطول الأمطار على المسجد النبوي، حيث ظهر الزوار وهم يضعون وشاحاتهم للاحتماء من مياه الأمطار.
فيديو | هطول أمطار على المسجد النبوي #الإخبارية pic.twitter.com/P57KhYgu64
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 29, 2022
وهطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ومحافظاتها، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق ومن ثم تمتد مساءً لتشمل منطقة مكة المكرمة والأجزاء الساحلية منها، كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة وأجزاء من منطقة القصيم.