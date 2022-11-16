زوار بلاك هات يخوضون الاختراق الإلكتروني

أتاحت منصة “فلاق يارد” الإلكترونية -التي تضم عدداً من تحديات الأمن السيبراني- لزوار فعاليات “بلاك هات” المقام في العاصمة الرياض فرصة تحدي الافتراضي مجال الاختراق.

منصة فلاق يارد

وأوضح مدير تطوير الأعمال في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز خالد السليم، اليوم الأربعاء، أن المنصة تهدف إلى تدريب المهتمين في الأمن السيبراني، وتطوير مهاراتهم في مجال الاختراق في فضاء تعليمي وتنافسي متاح في كل وقت من خلال واقع افتراضي.

اختراق إلكتروني

وأبان أن المنصة تأخذ الزوار من خلال بيئة تعليمية وتنافسية إلى تجربة معرفة الثغرات وأساليب الاختراق وصقل مهاراتهم، وتمكينهم في إطار تعليمي مرح يرتكز على الألعاب والتحديات، لتدريب أبناء الجيل القادم في مجال الأمن السيبراني.

وأعرب زوار المنصة عن سرورهم بهذه التجربة التي أعطتهم الفرصة للتعرف على أساليب الاختراق، وبث روح التحدي بينهم في هذا المجال.

جدير بالذكر أن منصة “فلاق يارد ” مصنفة عالمياً، ومؤسسة في فضاء غير محدود، وذات تجربة تحاكي الواقع، كما تستضيف مخترقين من جميع أنحاء العالم؛ ليحظوا بفرص التعلم واللعب والمنافسة معاً.