كشف رئيس قسم الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي، الجمعة، أن زيادة الأجور ستواصل تأجيج التضخم في منطقة اليورو حتى بعد زوال تبعات صدمتي وباء كوفيد-19 والأزمة في أوكرانيا.

المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار

وقال فيليب لاين في مدونة إلكترونية نشرت على موقع البنك المركزي الأوروبي: إنّه حتى بعد أن تتبدد العوامل المرتبطة بالطاقة والوباء، التي تتسبب بالمنحى التضخمي، فإن زيادة الأجور ستكون المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار خلال السنوات المقبلة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

ويخشى المركزي الأوروبي الدخول في دوامة زيارة مترابطة في الأجور والأسعار قد تفشّل توقعاته بعودة التضخم تدريجيًّا إلى الهدف الذي حدده بنسبة 2 بالمائة، خاصة مع تخطي التضخم عتبة 10 بالمائة خلال الخريف في المنطقة.

وشدد فيليب لاين على أن هذه الظاهرة ليست في طور التحقق حاضرًا؛ إذ أفضت المفاوضات الأخيرة بصورة عامة إلى زيادة في الأجور بمتوسط 3.8 بالمائة فقط للعام 2022 و3.5 بالمائة للعام 2023.

وفي ألمانيا، حصل حوالي 4 ملايين موظف في القطاع الصناعي، في الإلكترونيات والتعدين، الجمعة على زيادة في الأجور بنسبة 8.5 بالمائة على عامين.

وتعد هذه الزيادات بالطبع “أعلى من المستوى الاعتيادي”، لكنها تعكس “بجزء كبير منها آلية التعويض عقب انخفاض الأجور الفعلية المسجل منذ منتصف 2021” حين أدت زيادة أسعار الطاقة والمواد الأولية إلى ارتفاع حاد في التضخم في العالم وتراجع القدرة الشرائية.

ورأى لاين أن الأسعار ستواصل الارتفاع في المستقبل، لكن يجب عدم تفسير ذلك على أنه “تغيير دائم في ديناميكية الأجور الأساسيّة”.

وختم أنه بعد تجاوز مرحلة التعويض عن تراجع الأجور “يمكننا أن نتوقع نمو الأجور الأساسيّة بوتيرة توازي مجموع نمو إنتاجيّة العمل وهدف التضخم بنسبة 2 بالمائة”.