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سابك تدرس إنشاء مجمع لتحويل النفط وسوائله في رأس الخير

2022-11-24 الساعة 10:59
سابك تدرس إنشاء مجمع لتحويل النفط وسوائله في رأس الخير
المواطن - الرياض

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن عزمها دراسة إنشاء مجمع لتحويل النفط وسوائله إلى كيماويات في منطقة رأس الخير.

وأشارت الشركة، في بيان لها على “تداول”، إلى أنه من المتوقع أن يقوم المجمع بتحويل ٤٠٠ ألف برميل يومياً من النفط إلى كيماويات.

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مشروع استراتيجي

وأوضحت الشركة، في بيانها: “يعد هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم خطة شركة (سابك) للنمو وكذلك المساهمة في تحقيق برنامج المملكة العربية السعودية لتحويل النفط وسوائله إلى كيماويات.

تحويل النفط الخام

وأضاف البيان “تؤكد شركة (سابك) التزامها بمواصلة تطوير تقنيات تحويل النفط الخام إلى كيماويات. مما يسهم في زيادة كفاءة التكلفة وفرص خلق القيمة في مجال صناعة الطاقة والكيماويات على نطاقٍ أوسع”.

 

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