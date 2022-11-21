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قبل مواجهة منتخب هولندا

ساديو ماني يُحفز لاعبي السنغال

2022-11-21 الساعة 1:34
ساديو ماني يُحفز لاعبي السنغال
المواطن - الرياض

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حرص نجم بايرن ميونيخ، ساديو ماني على دعم وتحفيز لاعبي منتخب السنغال الأول لكرة القدم قبل مواجهة هولندا في نهائيات كأس العالم 2022.

إصابة ساديو ماني

وكان ساديو ماني قد تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه بايرن ميونيخ ضد فيردر بريمن، ولم يستطع استكمال اللقاء بعد شعوره بآلام، وتم استبداله بعد مرور 20 دقيقة، إلا أنه انضم لقائمة منتخب السنغال للمونديال.

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وقبل أيام قليلة من انطلاق المونديال، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن استبعاد ماني من القائمة النهائية، بسبب الإصابة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ساديو ماني في تصفيات كأس العالم 2022
ماني

رسالة دعم وتحفيز

ووجه ساديو ماني رسالة عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، وقال: “أرسل لي العديد منكم رسائل دعم بعد إصابتي، الحمد لله سارت عملية منتصف الأسبوع بشكل جيد، وأريد أن أغتنم هذه الفرصة لأشكركم جميعًا وأعبر عن تقديري”.

وتابع نجم البايرن رسالته قائلًا: “هذا الاثنين، ستتنافس بلادنا العزيزة في مونديال قطر 2022، أنا واثق من أن الأسود سوف يقدمون أقوى أداء ممكن وسوف يتعاملون مع جميع المباريات كنهائي حقيقي”.

ساديو ماني
ماني – المصدر fifa

وواصل ساديو ماني حديثه قائلًا: “كما أنني مقتنع بأن كل السنغاليين سيكونون أمام الشاشة الصغيرة لدعم وتشجيع فريقنا الوطني الباسل”.

واختتم نجم البايرن حديثه قائلًا: “مثل كل عشاق أسود التيرانجا، أنا مقتنع بأن زملائي في الفريق سيقاتلون كرجل واحد وكما يفعلون عادة من أجل تكريم منتخبنا العزيز، تحيا السنغال، هيا بنا”.

ساديو ماني
ماني

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