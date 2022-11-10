سالك تستحوذ على 9% من إل تي فودز الهندية

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استحوذت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة اليوم، على 9.2% من شركة “إل تي فودز الهندية” المتخصصة في مجال أرز البسمتي.
بلغت قيمة الصفقة ما يقارب 208 ملايين ريال وذلك تماشياً مع توجهات سالك بالاستثمار في السلع الغذائية المستهدفة ضمن استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة.
تسعى سالك إلى التوسع في نطاق استثماراتها الخارجية لتحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي، وذلك بهدف بناء شراكة استراتيجية متينة بعد ما تحقق من إنجازاتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث استحوذت سالك على 30% من شركة دعوات للأغذية المحدودة، التي تعد أحد أذرع التصنيع والتوريد لشركة إل تي فودز.
تأسست شركة إل تي فودز قبل 70 عامًا وهي مدرجة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية منذ ديسمبر 2006، وتعد رائدة في مجال الأرز والأرز المتخصص في المنتجات الغذائية والأعمال العضوية حيث تقدم منتجاتها إلى أكثر من 60 دولة حول العالم.
بلغت إيرادات إل تي فودز العام الماضي قرابة 715 مليون دولار، كما تشمل محفظتها مجموعة من العلامات التجارية أبرزهما دعوات ورويال الأكثر شعبية واستهلاكاً لمنتجاتها في الهند.