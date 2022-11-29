سالم آل مخلص يعيد تشكيل الخشب ويضعه في متحف

افتتح المواطن سالم آل مخلص متحفًا خاصًّا بأعماله التي يتم تصنيعها من خلال إعادة تدوير الأخشاب القديمة والمستعملة.

وقال سالم آل مخلص في تصريحات لبرنامج الراصد الذي يذاع على قناة الإخبارية: إنه نجح في إعادة تشكيل الأخشاب ووضعها في متحفه الخاص.

موقف محرج

وأشار المواطن إلى أنه تعرض لموقف محرج، بسبب هوايته، حيث يعتقد من حوله بأنه ينظف الشوارع، مؤكدًا أنه لم يخبر أحدًا بفكرته حتى رأت النور.