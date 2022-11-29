سالم آل مخلص يعيد تشكيل الخشب ويضعه في متحف

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افتتح المواطن سالم آل مخلص متحفًا خاصًّا بأعماله التي يتم تصنيعها من خلال إعادة تدوير الأخشاب القديمة والمستعملة.
فيديو | بسبب هوايته.. سالم آل مخلص كان يعتقد من حوله بأنه ينظف الشوارع#الراصد pic.twitter.com/7Fta2iC8Mdقد يهمّك أيضاً
— الراصد (@alraasd) November 29, 2022
وقال سالم آل مخلص في تصريحات لبرنامج الراصد الذي يذاع على قناة الإخبارية: إنه نجح في إعادة تشكيل الأخشاب ووضعها في متحفه الخاص.
وأشار المواطن إلى أنه تعرض لموقف محرج، بسبب هوايته، حيث يعتقد من حوله بأنه ينظف الشوارع، مؤكدًا أنه لم يخبر أحدًا بفكرته حتى رأت النور.