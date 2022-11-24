سالم الدوسري رجل المواعيد الكبرى

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يُعد النجم سالم الدوسري واحدًا من أبرز اللاعبين في صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وتأمل الجماهير في مواصلة تألقه بمونديال قطر 2022.
ويُعتبر سالم الدوسري من الركائز الأساسية في تشكيل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، حيث إنه ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات تحت قيادته برصيد 26 لقاء، بمعدل 2192 دقيقة، خلف المتصدر محمد كنو بـ29 مواجهة.
ويتصدر سالم الدوسري صاحب الـ31 عامًا قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا مع رينارد برصيد 10 أهداف، 3 منهم من ركلات جزاء، ويطمح في مواصلة التسجيل وقيادة الأخضر لخطف بطاقة التأهل في كأس العالم 2022.
ويتألق الدوسري في البطولات الكبرى مع المنتخب السعودي، حيث نجح في التسجيل بنهائيات كأس العالم نسختي 2018 ضد مصر، و2022 أمام الأرجنتين، كما أنه تمكن من هز الشباك في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو”.
ويملك سالم الدوسري مسيرة مميزة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حيث خاض 67 مباراة، 60 منها كأساسي و7 كبديل، بمعدل 5329 دقيقة، وحصل على 8 بطاقات صفراء، وتمكن من تسجيل 17 هدفًا.
ويستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره البولندي، مساء يوم السبت المقبل، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.