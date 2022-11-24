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يتألق مع المنتخب السعودي

سالم الدوسري رجل المواعيد الكبرى

2022-11-24 الساعة 1:03
سالم الدوسري رجل المواعيد الكبرى
المواطن - مروة نبيل

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يُعد النجم سالم الدوسري واحدًا من أبرز اللاعبين في صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وتأمل الجماهير في مواصلة تألقه بمونديال قطر 2022.

تألق سالم الدوسري

ويُعتبر سالم الدوسري من الركائز الأساسية في تشكيل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، حيث إنه ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات تحت قيادته برصيد 26 لقاء، بمعدل 2192 دقيقة، خلف المتصدر محمد كنو بـ29 مواجهة.

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سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @SaudiNT

ويتصدر سالم الدوسري صاحب الـ31 عامًا قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا مع رينارد برصيد 10 أهداف، 3 منهم من ركلات جزاء، ويطمح في مواصلة التسجيل وقيادة الأخضر لخطف بطاقة التأهل في كأس العالم 2022.

ويتألق الدوسري في البطولات الكبرى مع المنتخب السعودي، حيث نجح في التسجيل بنهائيات كأس العالم نسختي 2018 ضد مصر، و2022 أمام الأرجنتين، كما أنه تمكن من هز الشباك في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو”.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر fifa

مسيرة مميزة

ويملك سالم الدوسري مسيرة مميزة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حيث خاض 67 مباراة، 60 منها كأساسي و7 كبديل، بمعدل 5329 دقيقة، وحصل على 8 بطاقات صفراء، وتمكن من تسجيل 17 هدفًا.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @SaudiNT

الأخضر يستعد لبولندا

ويستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره البولندي، مساء يوم السبت المقبل، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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