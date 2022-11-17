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قبل المشاركة في المونديال

سالم الدوسري لا غنى عنه مع رينارد

2022-11-17 الساعة 11:20
سالم الدوسري لا غنى عنه مع رينارد
المواطن - الرياض

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أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بإمكانيات نجم فريق الهلال، سالم الدوسري، مؤكدًا أنه اللاعب الأهم في صفوف المنتخب السعودي قبل مونديال قطر 2022.

تألق سالم الدوسري

ووصف “فيفا” في تقرير عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، النجم سالم الدوسري بـ”لاعب لا غنى عنه” مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد.

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وقال: “اعتماد رينارد على الأجنحة والسرعات والقدرات الفردية للاعبين في خط الهجوم يعني أن سالم الدوسري بموهبته الفردية وبما يقدمه من مستويات سواء مع السعودية أو الهلال هو اللاعب الأهم في صفوف الأخضر وسيلعب دورًا كبيرًا في قطر 2022″.

وتابع: “يملك الدوسري قدرة كبيرة على المرور ورؤية تسمح له بتقديم تمريرات حاسمة في الكثير من الأوقات، وفوق كل ذلك يجيد اللعب في عدة مراكز في الهجوم بجوار الجناح الأيسر، ما بين الجناح الأيمن وصناع الألعاب والمهاجم الثاني”.

سالم الدوسري
سالم الدوسري – المصدر fifa

وأضاف: “أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2021 سيكون على موعد مع التاريخ في قطر 2022 لو نجح بطريقة أو بأخرى في تسجيل ثنائية بالبطولة، حيث سيعادل رقم سامي الجابر كهداف المنتخب السعودي في كأس العالم”.

وأردف: “ورغم أن سالم الدوسري غاب عن المباريات الأخيرة للمنتخب السعودي في شهر سبتمبر إلا أنه من المنتظر أن يظهر بشكل طبيعي في فترة التحضير الأخيرة لكأس العالم قطر 2022 ويكون أحد أكثر العناصر تأثيرًا على الفريق”.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @SaudiNT

الأخضر بمونديال 2022

على الجانب الآخر، يبدأ مشوار الأخضر في كأس العالم 2022، يوم 22 نوفمبر، بمواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم يُلاقي بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ويختتم مرحلة المجموعات أمام المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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