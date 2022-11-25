سالم الدوسري و 5 لاعبين قد يغيبون عن مباراة المكسيك

يواجه سالم الدوسري و 5 نجوم آخرين من المنتخب السعودي، خطر الغياب عن مواجهة منتخب المكسيك في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وكان الأخضر بدأ مشواره في المونديال بالفوز على منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 2-1، ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة بولندا غدًا.

موقف سالم الدوسري

وفي حال تلقي سالم الدوسري و كل من علي البليهي وعبدالإله المالكي وسعود عبدالحميد والحارس محمد العويس ونواف العابد، بطاقة صفراء في مباراة بولندا فسوف يغيبون عن مواجهة المكسيك الأربعاء المقبل في ختام دور المجموعات.

وكان السداسي المذكور تلقى بطاقة صفراء في مباراة الأرجنتين الماضية.

كيفية الإيقاف

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ذكر أنه سيتم إيقاف أي لاعب أو مسؤول لمدة مباراة واحدة، وذلك في نيله لبطاقة صفراء في مباراتين مختلفتين في كأس العالم بقطر.

وإذا نجح الأخضر في الفوز أمام بولندا غدًا فسيحصد النقطة السادسة، ويضمن التأهل لثمن نهائي المونديال تحقيقًا لإنجاز مونديال 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق، أكد سعيد العويران نجم المنتخب السعودي السابق أن الروح التي ظهر بها الأخضر أمام الأرجنتين ومكنته من الفوز، ستكون السبب في الفوز على بولندا غدًا.

وقال العويران في تصريحات خاصة لـ ” المواطن” : ” في مباراة الأرجنتين شاهدنا صالح الشهري وفراس البريكان يعودان للدفاع مع بقية اللاعبين، هذه هي الروح المطلوبة أمام بولندا للفوز عليهم”.