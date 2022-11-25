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في حال تلقوا بطاقات صفراء أمام بولندا

سالم الدوسري و 5 لاعبين قد يغيبون عن مباراة المكسيك

2022-11-25 الساعة 2:07
سالم الدوسري و 5 لاعبين قد يغيبون عن مباراة المكسيك
المواطن - محمد سمعه

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يواجه سالم الدوسري و 5 نجوم آخرين من المنتخب السعودي، خطر الغياب عن مواجهة منتخب المكسيك في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وكان الأخضر بدأ مشواره في المونديال بالفوز على منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 2-1، ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة بولندا غدًا.

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موقف سالم الدوسري

وفي حال تلقي سالم الدوسري و كل من علي البليهي وعبدالإله المالكي وسعود عبدالحميد والحارس محمد العويس ونواف العابد، بطاقة صفراء في مباراة بولندا فسوف يغيبون عن مواجهة المكسيك الأربعاء المقبل في ختام دور المجموعات.

وكان السداسي المذكور تلقى بطاقة صفراء في مباراة الأرجنتين الماضية.

عبدالإله المالكي
المالكي – المصدر @SaudiNT

كيفية الإيقاف 

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ذكر أنه سيتم إيقاف أي لاعب أو مسؤول لمدة مباراة واحدة، وذلك في نيله لبطاقة صفراء في مباراتين مختلفتين في كأس العالم بقطر.

نجم منتخب السعودية علي البليهي
البليهي – المصدر @fifaworldcup_ar

وإذا نجح الأخضر في الفوز أمام بولندا غدًا فسيحصد النقطة السادسة، ويضمن التأهل لثمن نهائي المونديال تحقيقًا لإنجاز مونديال 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق، أكد سعيد العويران نجم المنتخب السعودي السابق أن الروح التي ظهر بها الأخضر أمام الأرجنتين ومكنته من الفوز، ستكون السبب في الفوز على بولندا غدًا.

المنتخب السعودي - الأخضر - نواف العابد
نواف العابد

وقال العويران في تصريحات خاصة لـ ” المواطن” : ” في مباراة الأرجنتين شاهدنا صالح الشهري وفراس البريكان يعودان للدفاع مع بقية اللاعبين، هذه هي الروح المطلوبة أمام بولندا للفوز عليهم”.

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