سالم الدوسري يسعى لمعادلة رقم الجابر

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يطمح نجم الأخضر، سالم الدوسري للظهور بشكل مميز ضد المكسيك اليوم، وتحقيق رقم مميز في مسيرته بكأس العالم.
وأصبح سالم الدوسري قريبًا من معادلة رقم نجم الكرة السعودية السابق، سامي الجابر كأكثر اللاعبين العرب تسجيلًا للأهداف بالمونديال برصيد 3 أهداف، حيث شارك في 4 نسخ أعوام 1994، 1998، 2002 و2006.
ويملك سالم الدوسري في رصيده هدفين بالمونديال، الأول في شباك مصر بنسخة 2018، والثاني ضد الأرجنتين في الجولة الأولى، ما يُحفزه لهز شباك المكسيك، ومعادلة رقم الجابر.
وبات الدوسري ثاني لاعب سعودي يسجل في نسختين متتاليتين من كأس العالم منذ سامي الجابر في 1994 و1998، وأصبح ثاني لاعب يحرز في مباراتين متتاليتين في المونديال منذ فؤاد أمين في 1994.
ويلعب المنتخب السعودي ضد المكسيك على استاد لوسيل، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.
ويسعى الأخضر لمواصلة التألق، وتجاوز عقبة منتخب المكسيك الأول لكرة القدم، من أجل التأهل رسميًا إلى دور الـ16، خاصة أنه سينتظر نتيجة لقاء الأرجنتين وبولندا في حالة التعادل.