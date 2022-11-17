سالم الدوسري يقود أحلام الأخضر بكأس العالم 2022

تعول الجماهير كثيرًا على النجم سالم الدوسري في قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ للظهور بشكل مميز في نهائيات كأس العالم 2022.

تألق سالم الدوسري

وأشاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بإمكانيات سالم الدوسري، وقال: “لا نفع للحصار فالدوسري كالإعصار، سالم مستعد لقيادة السعودية في كأس العالم والتحليق بالصقور الخضر عاليًا”.

وتابع: “رحلة بدأت بالمشاركة في كأس العالم الولايات المتحدة 1994.. التمياط وفؤاد والعويران وماجد والجابر وغيرهم خلدوا أسماءهم بحروف من نور في سجلات التاريخ، الدور الآن على سالم الدوسري في المشاركة السادسة للصقور”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد أشاد بسالم الدوسري ووصفه بـ”الموهبة العربية الفريدة”، مشددًا على أنه سيكون ضمن أبرز 5 لاعبين في صفوف الأخضر بمونديال 2022، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر يُغادر

على الجانب الآخر، غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى قطر، مساء أمس الأربعاء، بعد خوض مباراة ودية ضد كرواتيا، استعدادًا لبدء مشواره في نهائيات كأس العالم 2022.

ويبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في مونديال قطر، يوم 22 نوفمبر، بمواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم يُلاقي بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.