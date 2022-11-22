سالم الدوسري يمنح الأخضر التقدم بالهدف الثاني

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تمكن سالم الدوسري من إحراز ثاني أهداف المنتخب السعودي من تصويبة جميلة في الدقيقة الـ54 بعد تصويبة قوية على شباك إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين.
هدف السعودية "53": الأرجنتين 1-2 السعودية .. #كأس_العالم #قطر2022#Qatar2022 #FIFAWorldCup#TodosJuntos #Argentina#الأخضر #الصقور @Argentina @afa @SaudiNT @saudiFF pic.twitter.com/pFDVVN4xMlقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 22, 2022
وسدد سالم الكرة بعد ارتدادها من دفاع الأرجنتين ليتقدم الأخضر بنتيجة 2-1
وكان النجم صالح الشهري نجح في إحراز هدف التعادل لـ المنتخب السعودي في شباك الأرجنتين في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الثاني.
ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد في تحجيم وتقليل خطورة منتخب الأرجنتين الهجومية، وذلك بعد أن ساهمت خطة المدرب الفرنسي في إيقاع لاعبي منتخب التانجو في مصيدة التسلل 7 مرات خلال الشوط الأول.
وتعتمد خطة رينارد على الضغط العالي بالإضافة إلى اللعب بطريقة الدفاع المتقدم، ورغم أن الأمر سلاح ذو حدين، لكن لاعبي الأرجنتين وقعوا في التسلل 7 مرات منهم إلغاء 3 أهداف بواقع هدفين لـ لاوتارو مارتينيز وهدف لـ ليونيل ميسي.