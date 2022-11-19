سالم الدوسري يُخطط لتجاوز رقم سامي الجابر

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يحلم سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي بتخطي عدد أهداف سامي الجابر نجم الكرة السعودية السابق، في نهائيات كأس العالم.
وسجل سامي الجابر في 4 نسخ من المونديال، 3 أهداف بواقع هدف في المغرب في مونديال 1994، وهدف في جنوب إفريقيا في مونديال 1998، وهدف في شباك تونس في مونديال 2006.
أما الدوسري فسجل هدفًا واحدًا فقط في كأس العالم 2018 بـ روسيا، وكان في شباك المنتخب المصري.
وكان خالد العقيلي نجم نادي النصر السابق قال عبر تغريدة في حسابه بـ “تويتر” إن الدوسري مؤهل لتحطيم رقم سامي الجابر من حيث عدد الأهداف.
وأضاف العقيلي: ” فرصة العمر أمام سالم، هل يفعلها ؟”.
وفي وقت سابق، قال الإعلامي الرياضي، وليد الصيعري، إن هناك أريحية داخل معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم (الأخضر) المتواجد في قطر تمهيدًا لانطلاق نهائيات كأس العالم.
وأضاف وليد الصيعري في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية، اليوم السبت: لا يوجد أي ضغوطات على اللاعبين قبل لقاء الأرجنتين المرتقب يوم الثلاثاء 22 من نوفمبر الجاري، ونسبة التفاؤل زادت بيننا.
ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يوم 22 نوفمبر، أول لقاءاته أمام نظيره الأرجنتيني على ملعب لوسيل.