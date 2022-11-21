سامسونغ تستعد لإطلاق هاتف Galaxy A14 5G

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تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف جديد من الفئة A، بسعر منافس ويعمل بتقنية الـ 5G وهو هاتف Galaxy A14، بحسب موقع The Verge التكنولوجي.
ويعمل هاتف Galaxy A14 5G على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع.
ويأتي ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.
في حين أن الشركة لم تحدد بعد سعر الهاتف، إلا أنه من المتوقع أن يأتي بسعر منافس للغاية مقارنة بالهواتف الأخرى، وسيتم إطلاقه قريبًا.