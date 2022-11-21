سامسونغ تستعد لإطلاق هاتف Galaxy A14 5G

تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف جديد من الفئة A، بسعر منافس ويعمل بتقنية الـ 5G وهو هاتف Galaxy A14، بحسب موقع The Verge التكنولوجي.

مواصفات هاتف Galaxy A14 5G

وبحسب التسريبات الأخيرة، فإن الهاتف له هيكل مقاوم للماء والغبار، ويأتي بقياسيات (146.8/70.8/7.8) ملم.

هاتف Galaxy A14 5G له شاشة IPS LCD بمقاس 6.8 بوصة بدقة (2408/1080) بيكسل، وترددها 120 هيرتز.

ويعمل بنظام أندرويد-12، ومعالج Exynos 1280، ومعالج رسوميات Mali-G68.

وله ذاكرة داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية، وذاكرات وصول عشوائي 4 غيغابايت.

مواصفات الكاميرا

الكاميرا الأساسية بـ 3 عدسات بدقة (50+2+2) ميغابيكسل.

والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 13 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ويعمل هاتف Galaxy A14 5G على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع.

ويأتي ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.

سعر الهاتف

في حين أن الشركة لم تحدد بعد سعر الهاتف، إلا أنه من المتوقع أن يأتي بسعر منافس للغاية مقارنة بالهواتف الأخرى، وسيتم إطلاقه قريبًا.