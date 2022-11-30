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تألقا مع السعودية وتونس

سامي الجابر ووهبي خزري هدافا العرب بالمونديال

2022-11-30 الساعة 8:31
سامي الجابر ووهبي خزري هدافا العرب بالمونديال
المواطن - مروة نبيل

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نجح نجم منتخب تونس، وهبي خزري، في تسجيل هدف خلال مباراة فرنسا اليوم، ليتصدر قائمة مميزة مع نجم الكرة السعودية، سامي الجابر.

سامي الجابر وخزري الهدافين

ورفع وهبي خزري رصيده إلى 3 أهداف في كأس العالم مع منتخب تونس الأول لكرة القدم، ليتساوى مع سامي الجابر صاحب الـ3 أهداف المونديالية، بعد مشاركته في 4 نسخ سابقة أعوام 1994، 1998، 2002 و2006.

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سامي الجابر
سامي الجابر – المصدر @fifaworldcup_ar

ونجح سامي الجابر في تسجيل هدف من ركلة جزاء في شباك المغرب بنهائيات كأس العالم 1994، وأحرز هدفًا من ركلة جزاء أيضًا ضد جنوب إفريقيا في مونديال 1998، وهز شباك تونس في مونديال 2006.

وتمكن وهبي خزري من هز الشباك للمرة الأولى في كأس العالم 2018 خلال مواجهتي بلجيكا وبنما، قبل أن يُسجل ضد فرنسا اليوم، ليصبح أول لاعب إفريقي يحرز أهدافًا في 3 مباريات متتالية بالمونديال شارك فيها كأساسي.

وهبي خزري
خزري – المصدر @fifaworldcup_ar

تونس تودع

وفاز منتخب تونس الأول لكرة القدم على نظيره الفرنسي، قبل قليل، في الجولة الأخيرة من كأس العالم 2022، إلا أنه ودع المونديال، بعد احتلاله المركز الثالث، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المنتخب التونسي
لاعبو تونس – المصدر @fifaworldcup_ar

الأخضر يواجه المكسيك

على الجانب الآخر، يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره المكسيكي، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

المنتخب السعودي على استاد لوسيل
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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