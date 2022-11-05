سان جيرمان يعلن إصابة ليونيل ميسي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت، عن غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق الأول لكرة القدم، بسبب الإصابة.

إصابة ليونيل ميسي

وكشف باريس سان جيرمان عن وجود 4 إصابات في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وهم؛ ليونسي ميسي، كيلور نافاس، فابيان رويز وبريسنيل كيمبيبي، وتأكد غيابهم عن مباراة لوريان، غدًا الأحد.

وذكر سان جيرمان: “ليونيل ميسي لن يكون لائقًا لمباراة لوريان، بسبب التهاب في وتر أكيليس.. وسينفذ برنامجًا علاجيًا كإجراء احترازي، ليكون لائقًا للمشاركة في التدريبات الجماعية، الأسبوع المقبل”.

وفضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، إراحة نجمه ليونيل ميسي تفاديًا لتفاقم الآلام، ما يهدد مشاركته في نهائيات كأس العالم، التي تُقام في قطر يوم 20 نوفمبر.

ويتواجد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم 2022، والتي تضم؛ السعودية، المكسيك وبولندا، وسيبدأ مشواره يوم 22 نوفمبر بمواجهة الأخضر.

غيابات سان جيرمان

وتابع باريس سان جيرمان في بيانه: “سيواصل نافاس، برنامجه العلاجي للتعافي من آلام الظهر، وسيعود للتدريبات الأسبوع المقبل، ونفس الأمر بالنسبة لكيمبمبي الذي يتعافى من آلام عضلية”.

وجاء في ختام النادي الباريسي: “أما لاعب الوسط الإسباني، فابيان رويز، سيعود للتدريبات الجماعية نهاية الأسبوع المقبل، بعد تعافيه من إصابته العضلية”.