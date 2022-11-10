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قبل نهاية الموسم الحالي

سبب اعتزال بيكيه المفاجئ

2022-11-10 الساعة 12:52
سبب اعتزال بيكيه المفاجئ
المواطن - الرياض

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كشف مدافع برشلونة السابق، الإسباني جيرارد بيكيه سبب قراره بالاعتزال بشكل مفاجئ شهر نوفمبر الحالي، وعدم الانتظار حتى نهاية منافسات الموسم.

وداع أمام ألميريا

وكان بيكيه صاحب الـ35 عامًا، قد أعلن أن مباراة برشلونة وألميريا ستكون الأخيرة له في المستطيل الأخضر، واعتزال لعب كرة القدم بشكل نهائي، وتم تكريمه خلالها، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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بيكيه
النجم الإسباني – المصدر @FCBarcelona

سر اعتزال بيكيه

وعلق بيكيه على قراره، قائلًا: “هناك العديد من الأسباب، ويعرف الناس بالفعل أنني في بداية الموسم عقدت جلسة مع المدير الفني تشافي هيرنانديز والذي أخبرني أنه سيكون من الصعب عليّ اللعب كأساسي”.

وتابع: “لم تكن المشاعر من البداية هي الأفضل بشكل عام، ورأيت أن فترة التوقف هي فرصة لاتخاذ هذا القرار، ولطالما قلت إنني حين لن أكون مهمًا سأرحل، ولولا وجود إصابات في مركزي لكنت رحلت قبل شهر نوفمبر الجاري”.

بيكيه
النجم الإسباني – المصدر @FCBarcelona

وواصل المدافع الإسباني تصريحاته قائلًا: “لم أعد أشعر كما شعرت من قبل، ورأيت أنه لم يعد لي مكان، ولكن حين ظهرت الإصابات في خط الدفاع، قررت البقاء حتى فترة التوقف لكأس العالم”.

واختتم بيكيه تصريحاته لصحيفة “سبورت” الكتالونية، قائلًا: “ما حدث في وداع الكامب نو كان مذهلا بالنسبة لي، وأدركت مدى تقدير الجماهير لي، لكنه ليس وداعا لأنني سأستمر في الارتباط بالنادي”.

جيرارد بيكيه
النجم الإسباني – المصدر @FCBarcelona

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