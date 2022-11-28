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لتغيير النظام الغذائي

سبب زيادة الوزن في الشتاء

2022-11-28 الساعة 11:43
سبب زيادة الوزن في الشتاء
المواطن - متابعة

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أوضحت خبيرة التغذية الوظيفية في المركز العلمي الفيدرالي للأنظمة الغذائية، التابع لأكاديمية العلوم الروسية ألكسندرا سورجيك، أن التغيرات الطارئة على النظام الغذائي في الشتاء هي السبب الرئيسي لزيادة الوزن خلاله.

أسباب

وأضافت ألكسندرا سورجيك: في فصل الشتاء، غالبًا ما نأكل كميات أقل من الخضروات والفواكه التي تحتوي على الكربوهيدرات المعّقدة والألياف الغذائية، ونزيد من تناولنا للكربوهيدرات البسيطة والأطعمة الدهنية، وفق ما نشرته روسيا اليوم.

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ووفقًا لـ كومسومولسكايا برافدا، أشارت إلى أن الناس غالبًا ما يتحركون بشكل أقل في الشتاء، ما يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن.

وأفادت سورجيك، قائلة: لا نشعر بالرغبة في ارتداء الملابس لسبب أن الطقس ليس لطيفًا للغاية، ونتيجة لذلك فإن عدد نزهاتنا في الهواء الطلق يقل، كما يقل نشاطنا البدني.

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