سبب هطول أمطار جدة بغزارة

علق عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، على الحالة المطرية التي شهدتها جدة أمس.

قال الحصيني خلال لقاء له مع قناة إم بي سي: إن مدينة جدة تشتهر بقلة الأمطار، ولكن أحيانًا يكون هناك تصادم للرياح الرطبة مع الرياح الباردة قبالة ساحل جدة؛ وبالتالي تتشكل سحب ركامية أحيانًا تكون عملاقة.

أمر غير طبيعي

تابع باحث الطقس: ما حدث أمس أمر غير طبيعي؛ لأن كميات الأمطار التي هطلت على جدة كانت هائلة تراوحت ما بين 50 و70 و90 ملي، وفي جنوب جدة وصلت إلى 170 ملي.

وأشار الحصيني إلى ما حدث عام 1416 حيث هطلت أمطار على مدينة الرياض وصلت إلى 60 ملي خلال ساعتين؛ ما أدى إلى إغلاق الأنفاق والطرق.

عناصر جوية

أرجع الحصيني الأمر إلى عناصر جوية مثل الرطوبة والضغط الجوي، والرياح، والتبريد المناسب؛ ما أدى إلى تشكل سحب عملاقة شمال غرب جدة تحركت بشكل بطيء، وشملت معظم المحافظة؛ وبالتالي حدثت السيول العارمة بعد هطول الكميات الهائلة من الأمطار.

واستطرد قائلًا: الهطول كان قويًّا جدًّا وهائلًا، ومن الصعب تكراره في المملكة إلا في مناطق قد تكون غير مأهولة.

حالة جوية جديدة

وأضاف: أبشروا بالخير، الخير مقبل، عندنا عدة حالات جوية وليست حالة جوية واحدة، وبإذن الله شتاء ممطر، ويوم الثلاثاء القادم متوقع أن تبدأ حالة جوية ناحية منطقة تبوك، والحدود الشمالية، ومكة، والجوف والمدينة، وأجزاء من منطقة القصيم، وحائل، وشمال الشرقية.

وهناك حالة جوية أخرى تليها، ومتوقع أن تتأثر معظم مناطق المملكة بما فيها الرياض والمنطقة الشرقية.