سجن رئيس جزر القمر السابق مدى الحياة

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أصدر القضاء بدولة جزر القمر حكمًا يقضي بحبس رئيسها السابق أحمد عبد الله سامبي، الذي كان يحاكم بتهمة الخيانة العظمى أمام محكمة أمن الدولة، وجاء الحكم بالسجن مدى الحياة.
وجاءت قرارات المحكمة الخاصة، اليوم الاثنين، وظهر سامبي البالغ 64 عامًا لفترة وجيزة في اليوم الأول من محاكمته الأسبوع الماضي للتنديد بإجراء يعتبره غير عادل، ثم تغيب عن باقي الجلسات.