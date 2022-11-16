سحب رعدية بـ 4 مناطق وأمطار غزيرة بالشرقية

نشر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، صورًا لرادارات تظهر استمرار السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة

وأشار المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أن السحب الرعدية الممطرة تظهر على أجزاء من مكة المكرمة والقصيم وحائل والحدود الشمالية، بالإضافة إلى سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وفي سياق متصل، نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، عن احتمالية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية حتى صباح يوم الخميس.