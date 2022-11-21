سرقة مراسلة تلفزيونية على الهواء مباشرة

تعرضت مراسلة تلفزيونية أرجنتينية شهيرة تُدعى دومينيك ميتزجر لحادث سرقة على الهواء مباشرة حيث سُرقت أموال ووثائق من حقيبة يدها، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وحدثت السرقة أثناء تقديمها لتقرير بشأن مونديال كأس العالم، حيث كانت تبث من منطقة الكورنيش في الدوحة في الفترة التي تسبق المباراة الافتتاحية للبطولة عندما وقع الحادث.

تعاون السلطات

وفي حديثها قالت دومينيك الحائزة على جائزة Martín Fierro Cable لأفضل صحفية إنها أبلغت الشرطة المحلية بالحادثة، وتعاونوا معها بشكل جيد، حيث وعدوا بالتعرف على المشتبه به بل ويمكنها أيضًا أن تختار عقوبة السارق أو العفو عنه.

وقالت دومينيك ميتزجر أثناء بث التقرير: كان معي حقيبتي الصغيرة مع كل الأشياء التي يحتاجها المرء ومحفظتي ومفاتيح الفندق وأثناء اندماجي مع الجمهور فتح أحدهم سحاب الحقيبة وأخذ محفظتي.

وتابعت: اتجهت للشرطة للإبلاغ عن الحادث وقالوا إن لديهم كاميرات عالية الدقة والتقنية في كل مكان، وسيجدون السارق من خلال تقنية التعرف على الوجوه، بعد ذلك يعود القرار إلي، إما أن أوافق على الحكم عليه بالسجن لمدة تصل لخمس سنوات مع ترحيله، أو استعادة محفظتي فقط دون الحكم عليه.

تأمين شديد

وفي محاولة لعدم وقوع مثل هذه الحوادث، قامت السلطات في قطر بتركيب آلاف الكاميرات حول ملاعبها و15000 كاميرا عالية الدقة داخل كل ملعب، بمساعدة تقنية التعرف على الوجه.

وتوجد أيضًا كاميرات على طول الكورنيش الممتد لأكثر من أربعة أميال، ولأول مرة في كأس العالم تتم مراقبة البطولة من خلال مركز تحكم على غرار وكالة ناسا يمكن من خلاله مراقبة جميع الملاعب الثمانية في وقت واحد من قبل الموظفين.