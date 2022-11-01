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انتزعوا 70 حقيبة

سرقة منتجات بـ140 ألف في 60 ثانية

2022-11-01 الساعة 11:28
سرقة منتجات بـ140 ألف في 60 ثانية
المواطن - متابعة

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع لعملية سرقة هوليوودية، شهدتها مدينة سان دييغو الأمريكية.

140 ألف دولار

وبحسب الفيديو، نفذ عدد من اللصوص عملية على متجر نوردستروم الشهير في ولاية كاليفورنيا، وحصلوا على بضائع وحقائب يد فاخرة، تقدر بـ 140 ألف دولار.

وأفادت الشرطة أن الحادث وقع في ويستفيلد يو تي سي، وهي منطقة تجارية بالقرب من جامعة كاليفورنيا سان دييغو، وأنه في أقل من 60 ثانية، تمكنت المجموعة المكونة من 7 إلى 9 لصوص، من انتزاع عشرات الحقائب ومغادرة المتجر.

70 حقيبة

وقالت الشرطة بعد الواقعة، إن 70 حقيبة تمت سرقتها من المحل، وأفادت السلطات بأن قيمة الحقائب المسروقة تصل إلى 140 ألف دولار.

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