سعد الشهري ينجح في الاختبار

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نجح المدير الفني سعد الشهري في قيادة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا؛ لتقديم أداء مميز وتحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية.
وأشاد النقاد الرياضيون في برنامج “كورة” بما يُقدمه سعد الشهري، وعلق مقدم البرنامج، عبدالله العضيبي، قائلًا: “نجاح الشهري يمثل نجاح لمشروع المدرب الوطني الذي يجب أن ندعمه”.
وقال أحمد العقيل: “أمنيتي أن يكون هناك مدرب سعودي يقود المنتخب الأول لكرة القدم.. وسعد الشهري تطور بشكل كبير ويستحق قيادة فريق في دوري المحترفين”.
وفي السياق ذاته، علق عبدالعزيز السويد قائلًا: “الشهري دائمًا في اختبار رغم كل ما حققه من إنجازات، ولو كان مدرب أجنبي حقق ما حققه سعد لكان الجميع لقبه بالعبقري”.
وظهر الأخضر الأولمبي بقيادة سعد الشهري بشكل مميز خلال منافسات عام 2022، ونجح في التتويج بلقبين للمرة الأولى في تاريخه، وتطمح الجماهير في مواصلة التألق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وتأتي مشاركة الأخضر في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا التي توج بلقبها؛ ضمن خطة إعداد طويلة المدى، تحضيرًا للتصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، بجانب الحفاظ على لقب كأس آسيا.