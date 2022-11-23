سعود عبدالحميد حاضر ومستقبل الكرة السعودية

يُعد سعود عبدالحميد من الركائز الأساسية في تشكيلة منتخب السعودية الأول لكرة القدم مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، نظرًا لتألقه اللافت.

تألق سعود عبدالحميد

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لنجم الأخضر وهو يتحدث عن مشاركته الدولية، وعلق عليه قائلًا: “سعود عبدالحميد هو حاضر ومستقبل الكرة السعودية”.

وتابع حساب كأس العالم فيفا الرسمي تعليقه على سعود عبدالحميد، قائلًا: “نجم المنتخب السعودي يصف كيف ساعده رينارد لاكتساب الثقة والمرور بسرعة من أول مباراة دولية إلى الوقوف في وجه ميسي”.

وتحدث سعود عبدالحميد في الفيديو، قائلًا: “إحساس لا يوصف إنك تلعب أول مباراة دولية أمام الآلاف.. هذا شيء مشرف، والمدرب رينارد أعطاني ثقة ودفعة معنوية، وأنا ألعب في أي مركز كأنه مركزي الأساسي كظهير”.

السعودية في المونديال

وبدأ الأخضر مشواره في مونديال قطر 2022 بالأمس ضد الأرجنتين، حيث نجح في تحويل تأخره بهدف سجله ليونيل ميسي من ركلة جزاء إلى فوز تاريخي بثنائية أحرزها صالح الشهري وسالم الدوسري.

ويستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره البولندي، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.