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يعتمد عليه رينارد بشكل أساسي

سعود عبدالحميد حاضر ومستقبل الكرة السعودية

2022-11-23 الساعة 11:29
سعود عبدالحميد حاضر ومستقبل الكرة السعودية
المواطن - مروة نبيل

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يُعد سعود عبدالحميد من الركائز الأساسية في تشكيلة منتخب السعودية الأول لكرة القدم مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، نظرًا لتألقه اللافت.

تألق سعود عبدالحميد

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لنجم الأخضر وهو يتحدث عن مشاركته الدولية، وعلق عليه قائلًا: “سعود عبدالحميد هو حاضر ومستقبل الكرة السعودية”.

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سعود عبدالحميد

وتابع حساب كأس العالم فيفا الرسمي تعليقه على سعود عبدالحميد، قائلًا: “نجم المنتخب السعودي يصف كيف ساعده رينارد لاكتساب الثقة والمرور بسرعة من أول مباراة دولية إلى الوقوف في وجه ميسي”.

وتحدث سعود عبدالحميد في الفيديو، قائلًا: “إحساس لا يوصف إنك تلعب أول مباراة دولية أمام الآلاف.. هذا شيء مشرف، والمدرب رينارد أعطاني ثقة ودفعة معنوية، وأنا ألعب في أي مركز كأنه مركزي الأساسي كظهير”.

سعود عبدالحميد
سعود – المصدر @SaudiNT

السعودية في المونديال

وبدأ الأخضر مشواره في مونديال قطر 2022 بالأمس ضد الأرجنتين، حيث نجح في تحويل تأخره بهدف سجله ليونيل ميسي من ركلة جزاء إلى فوز تاريخي بثنائية أحرزها صالح الشهري وسالم الدوسري.

ويستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره البولندي، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر fifa

 

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