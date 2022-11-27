سعود عبدالحميد رجل التحديات الصعبة

يُقدم سعود عبدالحميد مستوى مميزًا مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضمن منافسات النسخة الحالية من كأس العالم.

تألق سعود عبدالحميد

ويُعد سعود عبدالحميد من أبرز لاعبي الأخضر في مونديال قطر 2022، بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه في مواجهتي الأرجنتين وبولندا، حيث اعتمد عليه المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد في مركزي الظهير الأيمن والأيسر.

وتألق سعود صاحب الـ23 عامًا في المركزين وقام بتنفيذ المهام المطلوبة منه، ليؤكد أنه لاعب لا غنى أنه في تشكيلة رينارد، كما أنه يحظى بدعم جماهيري كبير.

الأفضل مع الأخضر

وتفاعلت الجماهير مع المستوى المميز الذي يُقدمه نجم الأخضر في المونديال، ليصبح اسم سعود عبدالحميد ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأحد.

وكتب محمد: “ما شاء الله تبارك الرحمن.. الكلمات لا يمكن أن تصف سعود عبدالحميد وأدائه العظيم اللي قدمه بالمونديال.. ثقة، هدوء، مراوغة، تكنيك، سرعة، افتكاك.. أداء عالمي”.

وقال ماجد الشيباني: ” سعود ضد بولندا: كسب 6 صراعات ثنائية من أصل 7، نسبة نجاح المراوغات 100٪، صنع فرصتين تسجيل، استرجع 6 كرات.. ما شاء الله، ما أتذكر شفت لاعب محلي وهو بعمر سعود الآن بالشخصية والتجربة والتمرس هذا، إمكانات كبيرة ما شاء الله”.

وتمنت الجماهير أن يواصل سعود عبدالحميد مع لاعبي الأخضر التألق خلال مواجهة منتخب المكسيك المقبلة، وتحقيق الفوز، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022.