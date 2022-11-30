سعود عبدالحميد رهان رينارد ضد المكسيك

يُعد سعود عبدالحميد من الركائز الأساسية في تشكيل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، لتتوقع الجماهير تألقه ضد المكسيك.

الأخضر يواجه المكسيك

ويلعب المنتخب السعودي ضد المكسيك على استاد لوسيل، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

ويطمح الأخضر لمواصلة التألق، وتحقيق الفوز على منتخب المكسيك الأول لكرة القدم، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16، خاصة أنه سينتظر نتيجة لقاء الأرجنتين وبولندا في حالة التعادل.

تألق سعود عبدالحميد

وأشارت تقارير إلى أن رينارد يعتزم الدفع بالنجم سعود عبدالحميد في مركز الظهير الأيسر، لتعويض غياب ياسر الشهراني ومحمد البريك، بسبب الإصابة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتفاعلت الجماهير مع مشاركة سعود عبدالحميد كظهير أيسر اليوم، حيث حرصت على دعمه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية.

وكتب أحد المغردين: “أثق بجميع لاعبي منتخبنا الوطني، ولكن الليلة رهاني وثقتي كلها في الظهير الطائر سعود عبدالحميد“، ونشر أبو فارس إحصائية لأبرز أرقام نجم الأخضر، وقال: “نكرر سعود أفضل ظهير في العالم”.

وقال عبدالرحمن التميمي: “أسأل الله أن يوفق صقورنا الخضر اليوم.. أخطر لاعب في المكسيك هو لوزانو لاعب نابولي الإيطالي (جناح أيمن)، أتمنى يلعب سعود عبدالحميد في خانة الظهير الأيسر؛ راح يحد من خطورته بإذن الله”.