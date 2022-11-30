Icon

العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك Icon تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا  Icon المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا Icon تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية Icon لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم Icon التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر Icon دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! Icon مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
السعودية اليوم
حصاد اليوم
يُقدم مستوى مميزًا بالمونديال

سعود عبدالحميد رهان رينارد ضد المكسيك

2022-11-30 الساعة 5:47
سعود عبدالحميد رهان رينارد ضد المكسيك
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

يُعد سعود عبدالحميد من الركائز الأساسية في تشكيل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، لتتوقع الجماهير تألقه ضد المكسيك.

الأخضر يواجه المكسيك

ويلعب المنتخب السعودي ضد المكسيك على استاد لوسيل، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

قد يهمّك أيضاً
Img

إيلون ماسك ينام بجواره مسدسان وصودا دايت

Img

رياح وأتربة على الرياض لمدة 7 ساعات

ويطمح الأخضر لمواصلة التألق، وتحقيق الفوز على منتخب المكسيك الأول لكرة القدم، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16، خاصة أنه سينتظر نتيجة لقاء الأرجنتين وبولندا في حالة التعادل.

المنتخب السعودي على استاد لوسيل
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

تألق سعود عبدالحميد

وأشارت تقارير إلى أن رينارد يعتزم الدفع بالنجم سعود عبدالحميد في مركز الظهير الأيسر، لتعويض غياب ياسر الشهراني ومحمد البريك، بسبب الإصابة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتفاعلت الجماهير مع مشاركة سعود عبدالحميد كظهير أيسر اليوم، حيث حرصت على دعمه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية.

سعود عبدالحميد
سعود – المصدر @SaudiNT

وكتب أحد المغردين: “أثق بجميع لاعبي منتخبنا الوطني، ولكن الليلة رهاني وثقتي كلها في الظهير الطائر سعود عبدالحميد“، ونشر أبو فارس إحصائية لأبرز أرقام نجم الأخضر، وقال: “نكرر سعود أفضل ظهير في العالم”.

وقال عبدالرحمن التميمي: “أسأل الله أن يوفق صقورنا الخضر اليوم.. أخطر لاعب في المكسيك هو لوزانو لاعب نابولي الإيطالي (جناح أيمن)، أتمنى يلعب سعود عبدالحميد في خانة الظهير الأيسر؛ راح يحد من خطورته بإذن الله”.

سعود عبدالحميد
سعود – المصدر @SaudiNT

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف بـ مركز سلام للتواصل الحضاري
حصاد اليوم

وظائف بـ مركز سلام للتواصل الحضاري

حصاد اليوم
وفاة الرئيس الصيني السابق
العالم

وفاة الرئيس الصيني السابق

العالم
التعاون يستهدف حصد لقب كأس الملك
الرياضة

التعاون يستهدف حصد لقب كأس الملك

الرياضة
تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 77
السعودية اليوم

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 77

السعودية اليوم
إطلاق شموع البوليفارد في ذكرى افتتاحه
السعودية اليوم

إطلاق شموع البوليفارد في ذكرى افتتاحه

السعودية اليوم
تحذير من علاج الحروق باستخدام بياض البيض
صحة وطب‎

تحذير من علاج الحروق باستخدام بياض البيض

صحة وطب‎
الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله
الرياضة

الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله

الرياضة
أبو طالب: الصحة قطاع خدمي إنساني في...
السعودية اليوم

أبو طالب: الصحة قطاع خدمي إنساني في...

السعودية اليوم