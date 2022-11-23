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بمعيار مكتسبات السمعة وتسويق الدول

سعود كاتب بعد الفوز على الأرجنتين: السعودية الرابح الأكبر في هذه البطولة

2022-11-23 الساعة 1:43
سعود كاتب بعد الفوز على الأرجنتين: السعودية الرابح الأكبر في هذه البطولة
المواطن - الرياض

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علق د. سعود كاتب وكيل وزارة الخارجية سابقا، على فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في أولى مباريات الأخضر في المونديال.

الرابح الأكبر

وقال كاتب في تغريدة عبر “تويتر”: “إن فوز السعودية على الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022 والتغطيات الإعلامية الإيجابية الدولية الهائلة التي صاحبته، ربما يجعل السعودية الرابح الأكبر في هذه البطولة بمعيار مكتسبات السمعة وتسويق الدول”.

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وأضاف د. سعود كاتب “هي مكتسبات يمكن أن تفوق حتى تلك التي سيحققها الفائز بـ كأس العالم 2022”.

السمعة الذهنية

وعلق د. أحمد القرني الخبير في العلاقات الدولية، على تغريدة سعود كاتب بقوله “فعلاً دكتور، كرة القدم بالأخص، لشعبيتها، تسوق من خلالها السمعة الذهنية بقوة وبدون تكلفة كبيرة، وخاصة عندما تفوز على فريق بحجم الأرجنتين”.

بث الأمل

وقال أمين الصفار معلقا على تغريدة سعود كاتب “لعل فوز المنتخب بث الأمل وروح أخرى في المنتخبات الأخرى التي لا ينظر لها بحظ وافر في البطولة، و هز قلب المنتخبات الكبيرة تقليدياً أيضا، كما أربك رياضياً حسابات البطولة وبالتالي لا بد أن ينعكس هذا إيجاباً على ما ذكرت سيما وأن البطولة تقام عندنا”.

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