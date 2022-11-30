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الاعتداء على القيم بشكل سافر ومهين

سعود كاتب يطالب بمجابهة فرض الغرب لثقافته

2022-11-30 الساعة 10:29
سعود كاتب يطالب بمجابهة فرض الغرب لثقافته
المواطن - الرياض

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علق الكاتب والإعلامي الدكتور سعود كاتب، على موقف الدول الغربية من الضوابط التي وضعتها قطر بكأس العالم المقام على أراضيها.

مواجهتها إعلاميًا

وقال كاتب، في تغريدة له عبر تويتر، إن محاولات فرض بعض أشكال الثقافة الغربية على العالم بأسره وتذويب ثقافات الدول الأخرى قسرًا بأسلوب القوة الحادة لن تجدي مواجهته شعبيًا وإعلاميًا فقط.

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وأضاف: بل لا بد من جهود حكومية عربية وإسلامية مشتركة، لأن الاعتداء على ثقافتنا أصبح يتم برعاية حكومات ومنظمات دولية غربية بشكل سافر ومهين.

العجرفة الغربية

وجاء تعليق سعود الكاتب تعليقًا على مهاجمة البرلمان الأوروبي قطر والفيفا بسبب منع شارات المثليين وإصرار بعض المسؤولين على ارتداء الشارة في الاجتماعات الخاصة بهم.

وكانت صحيفة التايمز نشرت مقالًا أمس الثلاثاء، تحت عنوان العجرفة الغربية، وجاء فيه تصريحات جون بارنز، اللاعب السابق في المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، الذي يناقش الانتقادات الغربية التي تتعرض لها قطر في تنظيمها لنهائيات كأس العالم.

مخالفة للقانون

ويقول جون بارنز: إن الزمن تغير. ولم يعد مقبولًا أن يسمح الأوروبي لنفسه بإعطاء الدروس للعالم ويعلمهم ما هو الخطأ وما هو الصواب. ويشعر بأنه من حقه أن يربي ويعلم ويحضر الشعوب والثقافات التي يراها دونية. الأمور لم تعد تسير بهذه الطريقة.

وأضاف: هذه الشارات تروج لأمر مخالف للقانون في قطر، حتى إذا لم نوافق على ذلك. فالذين يزورون بلادنا لا نسمح لهم بالترويج لما هو مخالف للقانون عندنا. فما نراه نحن مجرد شارة ملونة، يراه القطريون رمزًا ينتقد ويتحدى قوانينهم وثقافتهم.

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