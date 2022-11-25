سعيد العويران لـ “المواطن”: سنهزم بولندا بنفس روح مباراة الأرجنتين

أكد سعيد العويران نجم المنتخب السعودي السابق أن الروح التي ظهر بها الأخضر أمام الأرجنتين ومكنته من الفوز، ستكون السبب في الفوز على بولندا غدًا في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في كأس العالم 2022 بقطر.

وقال العويران في تصريحات خاصة لـ ” المواطن” : ” في مباراة الأرجنتين شاهدنا صالح الشهري وفراس البريكان يعودان للدفاع مع بقية اللاعبين، هذه هي الروح المطلوبة أمام بولندا للفوز عليهم”.

وسوف تُقام مباراة السعودية ضد منتخب رفقاء روبيرت ليفاندوفسكي غدًا في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية على ملعب المدينة التعليمية.

فوز يؤهل الأخضر لدور الـ16

وإذا نجح الأخضر في الفوز فسيحصد النقطة السادسة، ويضمن التأهل لثمن نهائي المونديال تحقيقًا لإنجاز مونديال 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر حساب المنتخب السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لقطات استمرت 10 دقائق لـ كواليس وتفاصيل يوم الثلاثاء الماضي حيث سجّل لاعبو منتخب الصقور أسماءهم بأحرف من نور في سجلات المجد والأداء الرجولي، كما تضمن الفيديو كواليس محاضرة هيرفي رينارد مع اللاعبين ووصيته لهم، وحديث القائد سلمان الفرج لزملائه بأنهم يلعبون لأجل بلدهم ويجب أن يتذكروا الجماهير التي حضرت لتشجيعهم.

المؤتمر الصحفي لـ مباراة السعودية وبولندا

ويعقد المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرڤي رينارد اليوم الجمعة عند الساعة السابعة والنصف مساءً مؤتمرًا صحفيًّا في مركز قطر الدولي للمؤتمرات (QNCC)، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب بولندا.