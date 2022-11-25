Icon

الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد Icon ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية Icon ولي العهد‬⁩ يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت Icon حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية Icon حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة Icon إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل شعيب قرية الخيف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
المنتخب السعودي يواجه بولندا غدًا في المونديال

سعيد العويران لـ “المواطن”: سنهزم بولندا بنفس روح مباراة الأرجنتين

2022-11-25 الساعة 12:02
سعيد العويران لـ “المواطن”: سنهزم بولندا بنفس روح مباراة الأرجنتين
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أكد سعيد العويران نجم المنتخب السعودي السابق أن الروح التي ظهر بها الأخضر أمام الأرجنتين ومكنته من الفوز، ستكون السبب في الفوز على بولندا غدًا في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في كأس العالم 2022 بقطر.

قد يهمّك أيضاً
Img

شتاء 2022 الأدفأ على مناطق السعودية

Img

الزعاق: الوقت الأبكر لصلاة العصر خلال أيام

 

وقال العويران في تصريحات خاصة لـ ” المواطن” : ” في مباراة الأرجنتين شاهدنا صالح الشهري وفراس البريكان يعودان للدفاع مع بقية اللاعبين، هذه هي الروح المطلوبة أمام بولندا للفوز عليهم”.

وسوف تُقام مباراة السعودية ضد منتخب رفقاء روبيرت ليفاندوفسكي غدًا في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية على ملعب المدينة التعليمية.

فوز يؤهل الأخضر لدور الـ16

وإذا نجح الأخضر في الفوز فسيحصد النقطة السادسة، ويضمن التأهل لثمن نهائي المونديال تحقيقًا لإنجاز مونديال 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر حساب المنتخب السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لقطات استمرت 10 دقائق لـ كواليس وتفاصيل يوم الثلاثاء الماضي حيث سجّل لاعبو منتخب الصقور أسماءهم بأحرف من نور في سجلات المجد والأداء الرجولي، كما تضمن الفيديو كواليس محاضرة هيرفي رينارد مع اللاعبين ووصيته لهم، وحديث القائد سلمان الفرج لزملائه بأنهم يلعبون لأجل بلدهم ويجب أن يتذكروا الجماهير التي حضرت لتشجيعهم.

المؤتمر الصحفي لـ مباراة السعودية وبولندا 

ويعقد المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرڤي رينارد اليوم الجمعة عند الساعة السابعة والنصف مساءً مؤتمرًا صحفيًّا في مركز قطر الدولي للمؤتمرات (QNCC)، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب بولندا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رجل يقذف الملك تشارلز بالبيض
العالم

رجل يقذف الملك تشارلز بالبيض

العالم
تفاصيل غرق طفل وإنقاذ 4 أشخاص في...
السعودية اليوم

تفاصيل غرق طفل وإنقاذ 4 أشخاص في...

السعودية اليوم
بابلو توري يدخل تاريخ برشلونة
الرياضة

بابلو توري يدخل تاريخ برشلونة

الرياضة
الوضع الدولي في خطر
العالم

الوضع الدولي في خطر

العالم
مستشفى خاص يستغل المرضى: ليش أجل جاي؟
السعودية اليوم

مستشفى خاص يستغل المرضى: ليش أجل جاي؟

السعودية اليوم
المسحل: بدعم القيادة السخي صقورنا تعانق الذهب
الرياضة

المسحل: بدعم القيادة السخي صقورنا تعانق الذهب

الرياضة
تراجع مبيعات الصين في يوم العزاب 11/11
العالم

تراجع مبيعات الصين في يوم العزاب 11/11

العالم
السيطرة على 4 أسود داخل استراحة
السعودية اليوم

السيطرة على 4 أسود داخل استراحة

السعودية اليوم