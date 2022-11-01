سعيد العويران يُقرب رونالدو من النصر !

أثار سعيد العويران نجم نادي الشباب السابق، الجدل اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي بنشره صورة تُفيد باقتراب نادي النصر من ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

العويران نشر صورة كارتونية لـ رونالدو بقميص نادي النصر وداخل جدران ملعب مرسول بارك قائلًا عنها في حسابه بـ سناب شات: ” القوة لا بارك الله بالضعف، ألف شكر للرمز الأمير خالد بن فهد”.

فئات عريضة من جماهير الكرة السعودية، أُثيرت دهشتها خاصة أن رونالدو غير مرشح بالانضمام لـ النصر في يناير المقبل، وسط أنباء عن نية نادي الهلال حسم الصفقة لصالحه.

بينما توقع البعض الآخر أن العويران يريد المزاح مع جماهير نادي النصر.

كريستيانو رونالدو

النجم البرتغالي صاحب الـ37 عامًا يبحث الرحيل عن مان يونايتد في يناير المقبل، حيث سيتحرك الهلال للتفاوض والتعاقد معه في حال سُمح لـ أزرق الرياض إبرام التعاقدات وتسجيل اللاعبين، وفقًا لما ذكره الإعلامي سيف الرخيص المقرب من الهلال.

وكان المهاجم البرتغالي نجح في الوصول إلى الهدف رقم 701 في مسيرته مع الأندية التي سبق له أن مثلها ومع المنتخب البرتغالي منذ بداية مشواره الاحترافي في عام 2003.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفًا لـ مان يونايتد في شباك نادي شيريف تيراسبول المولدوفي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بـ الدوري الأوروبي على الرغم من قلة مشاركاته مع اليونايتد بالموسم الحالي.