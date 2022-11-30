Icon

العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك Icon تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا  Icon المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا Icon تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية Icon لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم Icon التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر Icon دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! Icon مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
السعودية اليوم
حصاد اليوم
كأس العالم
ضمن منافسات كأس العالم

سعيد العويران يُلهم الصقور للتأهل

2022-11-30 الساعة 8:57
سعيد العويران يُلهم الصقور للتأهل
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

قاد النجم سعيد العويران، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم 1994، ما يُحفز لاعبي الأخضر لتكراره في 2022.

تأهل بقيادة سعيد العويران

استعاد حساب كأس العالم فيفا على “تويتر” ذكريات تأهل السعودية، وقال: “سعيد العويران ألهم الصقور في الولايات المتحدة 1994 وقادهم لدور الـ16.. هل يفعلها الأخضر اليوم ويكرر الإنجاز التاريخي بعبور دور المجموعات؟”.

قد يهمّك أيضاً
Img

إعادة النظر في مشاريع البنى التحتية ضرورة لمواجهة المناخ

Img

وفاة الشاعر اليمني عبدالعزيز المقالح بعد مسيرة أدبية حافلة

سعيد العويران
العويران – المصدر @fifaworldcup_ar

وكان الأخضر قد تأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى مونديال 1994 الذي أُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وتواجد في مجموعة قوية، حيث أوقعته القرعة في المجموعة التي تضم منتخبات هولندا، بلجيكا والمغرب.

وبدأ الأخضر مشواره المونديالي بالخسارة ضد هولندا بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على المنتخب المغربي بالنتيجة ذاتها، وحقق مفاجأة كبرى بالفوز على بلجيكا بهدف سعيد العويران، ليتأهل إلى دور الـ16، وخسر ضد السويد بنتيجة 3/ 1.

المنتخب السعودي في كأس العالم 1994
لاعبو المنتخب في مونديال 1994 – المصدر fifa

الأخضر يسعى للتأهل

ويواجه الأخضر، منتخب المكسيك، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، ويحتاج إلى الفوز للتأهل رسميًّا، حيث إنه سينتظر نتيجة لقاء الأرجنتين وبولندا في حالة التعادل.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف بـ مركز سلام للتواصل الحضاري
حصاد اليوم

وظائف بـ مركز سلام للتواصل الحضاري

حصاد اليوم
وفاة الرئيس الصيني السابق
العالم

وفاة الرئيس الصيني السابق

العالم
التعاون يستهدف حصد لقب كأس الملك
الرياضة

التعاون يستهدف حصد لقب كأس الملك

الرياضة
تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 77
السعودية اليوم

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 77

السعودية اليوم
إطلاق شموع البوليفارد في ذكرى افتتاحه
السعودية اليوم

إطلاق شموع البوليفارد في ذكرى افتتاحه

السعودية اليوم
تحذير من علاج الحروق باستخدام بياض البيض
صحة وطب‎

تحذير من علاج الحروق باستخدام بياض البيض

صحة وطب‎
الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله
الرياضة

الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله

الرياضة
أبو طالب: الصحة قطاع خدمي إنساني في...
السعودية اليوم

أبو طالب: الصحة قطاع خدمي إنساني في...

السعودية اليوم