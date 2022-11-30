سعيد العويران يُلهم الصقور للتأهل

قاد النجم سعيد العويران، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم 1994، ما يُحفز لاعبي الأخضر لتكراره في 2022.

تأهل بقيادة سعيد العويران

استعاد حساب كأس العالم فيفا على “تويتر” ذكريات تأهل السعودية، وقال: “سعيد العويران ألهم الصقور في الولايات المتحدة 1994 وقادهم لدور الـ16.. هل يفعلها الأخضر اليوم ويكرر الإنجاز التاريخي بعبور دور المجموعات؟”.

وكان الأخضر قد تأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى مونديال 1994 الذي أُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وتواجد في مجموعة قوية، حيث أوقعته القرعة في المجموعة التي تضم منتخبات هولندا، بلجيكا والمغرب.

وبدأ الأخضر مشواره المونديالي بالخسارة ضد هولندا بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على المنتخب المغربي بالنتيجة ذاتها، وحقق مفاجأة كبرى بالفوز على بلجيكا بهدف سعيد العويران، ليتأهل إلى دور الـ16، وخسر ضد السويد بنتيجة 3/ 1.

الأخضر يسعى للتأهل

ويواجه الأخضر، منتخب المكسيك، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، ويحتاج إلى الفوز للتأهل رسميًّا، حيث إنه سينتظر نتيجة لقاء الأرجنتين وبولندا في حالة التعادل.