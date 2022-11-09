سفارة السعودية بأمريكا تحذر من نيكول

حذّرت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر بسبب العاصفة الاستوائية نيكول والمتجهة إلى ولاية فلوريدا الأمريكية.

الحيطة والحذر

وقال بيان نشرته السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إشارة إلى الإعلانات الصادرة من السلطات في ولاية فلوريدا بشأن العاصفة الاستوائية نيكول، تود القنصلية في هيوستن التنبيه على جميع المواطنين المتواجدين في الولاية بتوخي الحيطة والحذر ومتابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات والتواصل عند الضرورة مع القنصلية عبر هواتف الطوارئ.

وأشار الحساب الرسمي لسفارة المملكة إلى أنه في حالة الطوارئ يجب الاتصال بأرقام الطوارئ المذكورة على موقع السفارة اضغط هنا.

تحذير جوي

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى اشتداد عاصفة “نيكول” وتحولها إلى عاصفة استوائية، اتجهت نحو شمال غرب جزر الباهاما والساحل الأطلسي لفلوريدا.

فيما أصدرت السلطات الأمريكية، تحذيرًا من إعصار “نيكول” على الساحل الشرقي لولاية فلوريدا، حيث تتجه العاصفة شبه الاستوائية.