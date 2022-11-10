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سفارة السعودية بهيوستن تغلق أبوابها بسبب نيكول

2022-11-10 الساعة 1:14
سفارة السعودية بهيوستن تغلق أبوابها بسبب نيكول
المواطن - الرياض

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أعلنت سفارة المملكة في هيوستن الأمريكية، اليوم الخميس، إغلاق مقرها لمدة ثلاثة أيام بدءًا من يوم الجمعة وحتى الأحد على أن تستأنف العمل من جديد يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر الجاري.

حالة الطوارئ

ونوهت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” لمواطنيها بالاتصال في حالة الطوارئ على الأرقام التالية:

281-889-0570

281-917-8658

281-917-8305

العاصفة نيكول

كانت سفارة المملكة في هيوستن قد أصدرت تحذيرًا لمواطنيها بسبب العاصفة الاستوائية نيكول، ووجهت تنبيهًا باتخاذ الحيطة والحذر ومتابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات والتواصل عند الضرورة مع القنصلية عبر هواتف الطوارئ.

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