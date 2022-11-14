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ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المحلية

سفارة المملكة باليابان تطمئن رعاياها عقب الزلزال

2022-11-14 الساعة 1:46
سفارة المملكة باليابان تطمئن رعاياها عقب الزلزال
المواطن - متابعة

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أكدت السفارة السعودية في اليابان، أنها تتابع آثار الزلزال الذي وقع في اليابان، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين وأنه لا توجد إصابات بينهم.

التواصل مع المسؤولين

وأهابت السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، داعية إلى التواصل مع شؤون السعوديين في حال حدوث أي طارئ على الرقم 09055833862، متمنية السلامة للجميع.

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يذكر أن وكالة الأرصاد اليابانية أفادت بأن الزلزال وقع في عند الساعة 5:09 مساءً بالتوقيت المحلي الياباني، قبالة محافظة ميه على عمق حوالي 350 كيلومترًا، فيما قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بـ6.1 درجة.

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